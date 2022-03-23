Астрофотограф из Новосибирска снял поверхность Солнца в деталях

Алексей Поляков, новосибирский астрофотограф, смог сделать яркие снимки поверхности Солнца с протуберанцами, не выезжая из города, сообщает «КП-Новосибирск». Для этого он купил специальную дорогостоящую технику.
— Собрал наконец-то новый хромосферный телескоп. «Сердце» этого инструмента – эталон Фабри-Перо. Он был отобран несколько лет назад из нескольких сотен своих собратьев, как дающий наиболее контрастную и равномерную картинку по всему полю зрения, — рассказал фотограф.
Эталон – это прибор высокого спектрального разрешения, с помощью которого можно детально снимать солнечную поверхность.
По словам Алексея, раньше этот эталон был демонстрационным образцом для владельца одного из крупнейших сайтов по продаже астрономического оборудования в США. Чтобы получить его, фотографу пришлось потратиться.
— Бюджет такой: эталон 4000 долларов, телескоп и дополнительный ERF фильтр, чтобы снизить нагрузку на эталон: 2000 долларов, — поделился Алексей.
Фото Алексея Полякова
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