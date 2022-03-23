Авиакомпания S7 планирует эксплуатировать отечественные самолеты Ил-96 и Ил-86

— Сейчас S7 по моей протекции, я с (главой Минпромторга Денисом — ред.) Мантуровым договорился, забирает пять машин, два 96-х «грузовика» и три 86-х. Будет достраивать их… и будем летать, — сообщил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике Савельев.

Савельев назвал эти самолеты «неконкурентными», потому что они потребляют много керосина — из-за этого растут цены на билеты.

— Но они нормальные машины, они летают, — сказал министр.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.