Ситуацию с офисной бумагой производители обещают стабилизировать в апреле

В министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области обсудили текущую ситуацию по поставкам и оптовым ценам на бумагу с руководителями ведущих оптовых поставщиков и типографий города. По прогнозам специалистов, в первой половине апреля ситуация с поставками бумаги будет стабилизироваться.

— По информации «Светогорского целлюлозно-бумажного комбината», продолжается производственная деятельность и наращивается выпуск новой линейки продукции из полубеленой целлюлозы, в числе которой новая офисная бумага SvetoCopy ECO. Данная линейка не требует импортных химических компонентов, и после выхода на полную мощность предприятие значительно увеличит выпуск офисной бумаги, что остудит рынок и снизит количество спекуляций. Восстановление объемов производства беленой бумаги с использованием отечественных химических компонентов ожидается к маю этого года, — сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на Минпромторг региона.

На совещании в ведомстве отмечалось, что «Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат» не останавливал производственный цикл, разработал и подготовил к запуску новую линейку продукции, которая включает в себя различные сорта и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, картона, ХТММ. На текущий момент вся продукция проходит тестовые и лабораторные испытания, а также отгружается клиентам для получения обратной связи. В новой бумаге для печати и письма не используются отбеливающие химикаты на основе хлора и оптических отбеливателей, что делает ее экологичной. При этом продукт соответствует ГОСТу для писче-печатной бумаги. Также на производстве в Ленинградской области разрабатываются новые продукты в линейке и другой продукции — картона и целлюлозы.

Как отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, министерство находится в постоянном диалоге с представителями отрасли, информирует предпринимателей о возможности воспользоваться мерами государственной поддержки в рамках существующих механизмов.

Отметим, что цены на офисную бумагу резко взлетели вверх в начале марте. Стоимость 1 пачки на классифайдах и маркетплейсах доходит до 3000 рублей. При оптовой покупке — от 750 до 900 руб за пачку. Помощники депутатов горсовета Новосибирска вчера получили письмо от председателя совета Дмитрия Асанцева с просьбой экономить бумагу. О сложностях с бумагой говорят в учреждениях образования и здравоохранения. По данным СКТБ Контур, в компании резко выросло количество заявок от предпринимателей на подключение к электронному документообороту.

По информации редакции, на этой неделе на заседание штаба по защите продовольственной безопасности Новосибирской области в Минпромторге были приглашены крупные оптовики непродовольственных товаров и поставщики офисной бумаги. На заседании штаба прозвучало, что производители сейчас поставляют бумагу по цене 400-500 руб за пачку, а дилеры накручивают дальше из-за дефицита. Объёмы этого товара в регионе сократились в 3-4 раза. С апреля по июнь белой бумаги не будет, только серая по такой же цене, а к июню заводы обещают перейти на выпуск белой на китайской химии, сообщал один из участников штаба.