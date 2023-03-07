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Ася Володина: Книги должны давать уникальные впечатления

  • 07/03/2023, 19:11
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В преддверии 8 Марта в Бердске прошел Книжный фестиваль "Сибирская Атлантида", большая часть программы которого посвящалась современной женской литературе.

Для встреч с читателями и участия в дискуссиях приехали как известные, так и начинающие российские авторы — Майя Кучерская, Вера Богданова, Яна Вагнер, Анна Хрусталева и другие. Среди них — Ася Володина, молодая писательница,  дебютировавшая в 2022 году сразу двумя романами — «Протагонист» и «Часть картины», получившими существенный резонанс. А для новосибирцев, которые не смогли добраться в Бердск, автор провела творческий вечер в атмосферном книжном магазине «Перемен», где, что называется, яблоку негде было упасть.

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Встреча в «Перемен»  длилась почти три часа и не оставила ощущения исчерпанности разговора. Ася Володина рассказала, как возникали замыслы — из тревожных событий, из реалий, и как она боролась с сомнениями: «не графоман ли я?», совершенно справедливо рассудив, что из всех видов искусств и entertainments — кино, сериалов и других, именно у книг особая роль.

«Чтение требует эксклюзивного, всепоглощающего внимания, — рассуждала Володина. — Из театра можно выйти, как и с выставки. Сериалы можно не смотреть, а просматривать, ставя на паузу,  на перемотку, равно как и музыку можно слушать, параллельно делая другие дела. А книга претендует на эксклюзивную восприимчивость, долгое внимание, очень дорогое, учитывая, что у нас всех колоссальный дефицит времени. И я задавала себе вопрос: какой же должна быть моя книга, чтобы читатель, как минимум, не пожалел о потраченном времени?

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Биография Аси Володиной – сама яркий сюжет. Родилась в Крыму, школу окончила в Тольятти с «серебряной» медалью, благодаря чему поступила на филфак МГУ имени Ломоносова без экзаменов. И вновь «красный» диплом, аспирантура. Ася — кандидат филологических наук, защитила диссертацию по теме «Творчество Фолкнера и традиции плантаторского романа», а далее стала специалистом по эстонскому театру, преподавала в МГИМО, в частности, политический перевод. Бэкграунд филолога и лингвиста, «полиглота» и синхрониста обусловил ее чуткость к языку, стремление к стилистической выразительности.  Особенностью авторского метода стало приглашение к  интеллектуальной игре, умноженной на своеобразие формы. Первый роман Володиной «Часть картины» — это «история средней учительницы в средней школе» экстраполируется на общество и страну. Второй роман «Протагонист» — о самоубийстве студента во время сессии, — обрамлен канонами древнегреческой трагедии. Каждый персонаж имеет «маску героя», и, давая показания, разные персонажи выдают разные точки зрения, свою оптику, меняющую картину мира.

«Когда я стала преподавателем, я ощутила дилемму между профессионализмом и элементарной человечностью, стремлением помочь студенту и опасностью нарушения его  личных границ, — призналась Ася Володина, — в этом смысле я ассоциирую себя с персонажами, подгонявшими себя под прокрустово ложе хорошего человека и хорошего профессионала».

Книги Аси Володиной почти одновременно с «бумажным», печатным тиражом вышли в digital-формате на новом цифровом сервисе экосистемы МТС — «Строки». Многие участники, как и я, пришли на встречу, прочитав романы «Протагонист» и «Часть картины» онлайн именно в «Строках», а сейчас там доступна уже и аудио версия романов.  Сервис молодой — «Строки» запущены в сентябре 2022, прежде МТС развивала собственную онлайн-библиотеку в партнерстве с ЛитРес, что ограничивало возможности цифровой платформы. Собственно, книги Аси Володиной стали одними из первых эксклюзивных публикаций «Строк» и доступны огромному количеству читателей по всей стране именно благодаря удобству пользования платформой.

Фото предоставлены пресс-службой компании

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Рубрики : Культура

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : МТС книги "Строки"


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