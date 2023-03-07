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В Новосибирске возобновилось дело о многомиллиардном ущербе природе

  • 07/03/2023, 18:15
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слив жидких бытовых отходов
Более 8 млрд рублей взыскивают с компании за загрязнение земельного участка жидкими отходами.

В Арбитражном суде Новосибирской области возобновилось рассмотрение иска Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к ООО «Техническая площадка», зарегистрированному в Чулыме. Сумма исковых требований превышает 8 млрд руб. Как следует из материалов дела, речь идёт о взыскании компенсации вреда, причинённого почвам как объекту охраняемой материальной среды. Предварительное заседание по иску состоится в начале апреля.

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Исковое заявление Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования принять, возбудить производство по делу, сообщается в определении суда. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании на начало апреля.

Само дело, по информации с сайта суда, начали рассматривать ещё два года назад по результатам возбуждения в августе 2021 года административного производства по факту противозаконного слива жидких отходов компанией ООО «Техническая площадка» на участок, который она арендовала у ООО «Спецтранс». Стоки забирались у местного социального учреждения.

 — Обследуемая территория представляет собой подъездные пути к накопителям жидких бытовых отходов, а также площадку для стоянки техники, осуществляющей слив ЖБО, сообщается в материалах дела. Территория отсыпана, предположительно, глиной и щебнем. На территории, куда происходит слив ЖБО, отсутствуют очистные сооружения, ограждения, препятствующие распространению отходов на поверхность почвы и почвенную толщу, ЖБО сливается непосредственно в почвенную толщу, в дальнейшем распространяясь по рельефу местности, захламляя и уничтожая почвенную толщу отходами. Арендатором подъездных путей к накопителю ЖБО на земельном участке является ООО «Техническая площадка».

В ноябре 2021 года «Техплощадка» обратилась в Арбитражный суд с заявлением об оспаривании решения об административном наказании. В удовлетворении иска суд отказал. Последующие апелляционная и кассационная инстанции оставили данное решение без изменения. Заместитель председателя ВС РФ отказал в передаче надзорной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ. Компания направляла надзорную жалобу (представление) на фундаментальные нарушения норм права.

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 По данным Seldon.Basis, ООО «Техническая площадка» зарегистрирована в 2014 году в Новосибирской области, уставный капитал 17 тыс руб, выручка за 2021 год — 4,78 млн руб, чистая прибыль — 798 тыс. Микроорганизация. Штат — 2 сотрудника. Занимается перевозками. Заключила 2 контракта в качестве поставщика. Чаще всего контракты заключались c ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат». Директор — Александр Артемченко, владелец — Яна Белых. У компании две лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

ООО «Спецтранс» также является микроорганизацией, 8 сотрудников. Зарегистрировано в 2001 году в Новосибирской области, уставный капитал 22 тыс рублей (в 2020 был 1.3 млн руб), выручка за 2021 год — 43.6 млн руб, чистая прибыль — 4 млн руб. Директор компании Яна Белых, владелец — Оксана Александровна Артемченко. Основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта. Наибольшее количество контрактов было заключено c ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ». У компании 2 лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

Напомним, ранее редакция сообщала, что за 2021-2022 годы (по данным на середину ноября 2022 года) прокуроры пресекли свыше 6,9 тысячи нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха, вод, недр, лесопользования, обращения с отходами.

 

Ранее редакция сообщала о привлечении к ответственности за ущерб окружающей среде медучреждения в Новосибирске.

Фото pixabay — Thoxuan99

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Рубрики : ЦУР Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : слив жидких бытовых отходов загрязнение окружающей среды


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