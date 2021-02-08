Аудиоэкскурсия по Новосибирску получила премию Ростуризма

На Всероссийской премии «Маршрут года», которая проходит ежегодно при поддержке Федерального агентства по туризму, «Рекордная экскурсия» по Новосибирской области заняла 1 место в номинации «Лучший онлайн маршрут в городе», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что «Рекордная экскурсия» – это бесплатное самостоятельное знакомство с Новосибирском в формате аудиогида, который рассказывает о рекордах и особенностях города. Экскурсия позволяет за пару часов пройти по маршруту, состоящему из самых знаковых объектов центральной части города – вокзал «Новосибирск-Главный», Государственный академический драматический театр «Красный факел», Государственный краеведческий музей, Сквер героев революции, Дом под строкой, Реальное училище имени Дома Романовых, Здание Банка и др. (всего 25 объектов).

Разработчиком проекта является Туристско-информационный центр Новосибирской области.

Всего на участие в конкурсе в различных номинациях подали заявки 442 проекта из 62 регионов России, а в финал номинации «Лучший онлайн маршрут в городе» вышло 12 проектов.