Рекламодателям

Аудиторные сегменты Tele2 появились на рекламной платформе Yabbi через технологии Platforma

  • 20/06/2022, 11:56
Российский оператор мобильной связи, и разработчик сервисов для бизнеса на основе больших данных Platforma протестировали доставку аудиторных сегментов, построенных на стабильных анонимизированных идентификаторах, в рекламную технологическую платформу Yabbi.

новости бизнесаЭто новая площадка, где рекламодатели смогут таргетировать свои рекламные кампании с использованием аудитории Tele2. Ранее пользовательские сегменты, сформированные в номерах телефонов, были доступны всего на двух из десятков рекламных платформ, работающих на рынке.

Компания Yabbi с 2017 года разрабатывает технологичную платформу. Она позволяет рекламодателям автоматизированно проводить видео- и баннерные кампании в мобильных приложениях с использованием широкого спектра данных. Эта информация доступна для работы через Yabbi Smart Panel (YSP). Интеграция сегментов Tele2 расширяет и обогащает комплекс данных для таргетинга в YSP по социально-демографическим признакам, офлайн-интересам с привязкой к геолокации, данным об установленных приложениях.

Уникальность пилота заключается в новой технологии передачи аудиторий в DMP. С помощью Platforma мобильные телефоны были преобразованы в стабильные анонимизированные идентификаторы и соотнесены в безопасном контуре с MAID (идентификаторы мобильных устройств). Такой подход позволяет настраивать наиболее точный таргетинг в мобильных приложениях, используя аналитику данных из других сред, в том числе по интересам пользователей и их передвижению. Кроме того, такие идентификаторы не устаревают и не требуют постоянного обновления.

Антон Мерзляков, директор по аналитике больших данных Tele2:

«В меняющемся рынке интернет-рекламы продолжается борьба за эффективность, ключом в которой является показ рекламы максимально релевантной аудитории. Волна cookieless заставляет всех игроков рынка искать новые стабильные идентификаторы клиентов. Мы как телеком-оператор понимаем растущую роль в создании такого идентификатора и формировании уникальных аудиторных сегментов. Пилот с Platforma и Yabbi показал, что наши возможности позволяют улучшить таргетинг в мобильных приложениях, с полным сохранением анонимности и персональных данных абонентов. Мы планируем продолжать развивать новые возможности идентификации и интеграции с другими игроками рекламного рынка».

Дмитрий Казаков, руководитель направления «ТВ-реклама и аналитика» Platforma:

«Количество смартфонов в мире постоянно увеличивается, а вслед за этим – и важность грамотной работы с рекламной in-app. Протестированная нами технология позволяет повысить эффективность кампаний в мобильных приложениях за счет более качественного таргетинга. Он основан на надежном сопоставлении идентификаторов, специфичных для мобильного оператора, и идентификаторов, принятых в in-app. Обогащение MAID дополнительными данными – довольно редкая практика, доступная очень ограниченному числу площадок. Это делает успешный тест новой технологии важным шагом для рынка. В перспективе она сможет обеспечить доставку собственных аудиторных сегментов из CRM- или CDP-систем ретейлеров и B2С-брендов в рекламные платформы».

Илья Шаталов, исполнительный директор Yabbi:

«Миссия Yabbi – создание удобного инструмента, дающего рекламодателям полный контроль над размещением в in-app-среде, где одним из наиболее важных направлений является применение эффективных и достоверных данных. Партнерство Tele2, Yabbi и Platforma позволило найти эффективное технологическое решение, расширяющее возможности использования big data в мобильной in-app-среде. Проект помог сохранить стабильность идентификации пользователей в свете распространения правил App Tracking Transparency, снижающих эффективность рекламных размещений».

Помимо рекламного таргетинга, использование мобильных номеров в in-app-рекламе открывает дополнительные возможности для проведения исследований Sales Lift командами Tele2 и Platforma по итогам рекламной кампании. Это позволит рекламодателям достоверно оценивать эффективность и качество рекламных коммуникаций и более грамотно выстраивать общение с клиентами.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Регионы: Сибирь

Теги : технологии сотовый оператор


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