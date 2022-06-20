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Сочетание медикаментов и психотерапии — лучший способ бросить курить

  • 20/06/2022, 11:59
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Сочетание медикаментов и психотерапии — лучший способ бросить курить
При этом в случае резкого отказа от курения у человека обычно возникает абстинентный синдром — появляется раздражительность и в некоторых случаях даже бессонница, предупреждает эксперт.

Врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Игорь Лазарев рассказал «Известиям», что самым эффективным средством для избавления от никотиновой зависимости является сочетание медикаментозных методов и психотерапии.

— Важно понимать, что никотиновая зависимость — такая же зависимость, как алкогольная или наркотическая. Процент людей, которые самостоятельно и быстро бросили курить, небольшой — около 9%. Конечно, как и в лечении любой зависимости, рассчитывать на быстрый результат или на чудо — неправильно. Поэтому наиболее эффективное средство для избавления от никотиновой зависимости — это сочетание медикаментозных методов и психотерапии, — говорит эксперт.

По словам Игоря Лазарева, в случае резкого отказа от курения у человека обычно возникает абстинентный синдром, из-за чего он становится раздражительным. В некоторых случаях людей мучает бессонница. В таком состоянии люди могут сорваться и вновь начать курить, поэтому на первых порах медики прописывают препараты, которые помогают безболезненно пережить синдром отмены. Среди психологических методик очень эффективным является мотивационное интервью.

— Вы садитесь с человеком и составляете таблицу аргументов за и против курения. Обычно минусы перевешивают плюсы, демонстрируя наглядно пациенту то, что никотиновая зависимость приносит гораздо больше вреда, чем пользы, – добавил нарколог.

Фото: flickr.com — daria_mihailova

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : рекомендации эксперта здоровье вредная привычка


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