Сочетание медикаментов и психотерапии — лучший способ бросить курить

Врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Игорь Лазарев рассказал «Известиям», что самым эффективным средством для избавления от никотиновой зависимости является сочетание медикаментозных методов и психотерапии.

— Важно понимать, что никотиновая зависимость — такая же зависимость, как алкогольная или наркотическая. Процент людей, которые самостоятельно и быстро бросили курить, небольшой — около 9%. Конечно, как и в лечении любой зависимости, рассчитывать на быстрый результат или на чудо — неправильно. Поэтому наиболее эффективное средство для избавления от никотиновой зависимости — это сочетание медикаментозных методов и психотерапии, — говорит эксперт.

По словам Игоря Лазарева, в случае резкого отказа от курения у человека обычно возникает абстинентный синдром, из-за чего он становится раздражительным. В некоторых случаях людей мучает бессонница. В таком состоянии люди могут сорваться и вновь начать курить, поэтому на первых порах медики прописывают препараты, которые помогают безболезненно пережить синдром отмены. Среди психологических методик очень эффективным является мотивационное интервью.