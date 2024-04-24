Аудиторы несколько лет отмечали системные нарушения в работе МУП «Метро МиР» в Новосибирске

На заседании апрельской сессии регионального парламента глава Контрольно-Счетной палаты Новосибирской области Елена Гончарова пояснила, что по результатам проверок прошлых лет палата отмечала системные нарушения в организации строительства и ремонта муниципальных объектов в Новосибирске

— Проведение работ поручалось МУП «Метро МиР» за счет субсидий из городского бюджета при расходовании которых не соблюдалось законодательство о контрактной системе, — пояснила Гончарова. — Мэрия несколько лет не принимала никаких мер по прекращению такой практики. В марте 2024 года УФАС по Новосибирской области начал антимонопольное расследование по этим фактам.

По ее словам. неисполнение государственных и муниципальных контрактов по строительству объектов, является одной из причин неисполнения областного бюджета по расходам и переноса их на следующий финансовых год.

Напомним, в отношении руководства МУП «Метро МиР» сейчас возбуждено несколько уголовных дел. Речь идет о строительстве коллектора на реке Ельцовка, дороге к ледовому дворцу «Арена» и т.д. До сих пор не введена в эксплуатацию станция метро «Спортивная» заказчиком которой является «Метро МиР».

В марте Центральный районный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю департамента транспорта мэрии Константину Васильеву. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Речь идет о контракте, заключенном департаментом с муниципальным предприятием «Метро МиР».