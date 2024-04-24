Арест замминистра обороны РФ может помочь развитию Военного городка в Новосибирске

Напомним, в марте участник СВО, первый вице-спикер регионального парламента Новосибирской области Андрей Панферов на своей странице «ВКонтакте» обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить и восстановить уникальный Военный городок в Новосибирске. Он предложил создать на его базе масштабный Музей военной истории Сибири имени Александра Покрышкина.

В своем обращении Панферов отмечал, что еще в 2021 году была достигнута договоренность между министром обороны Сергеем Шойгу и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым о передаче региону Военного городка.

— Министром обороны, который знает военную историю нашей Родины и дорожит ей, было дано поручение передать Военный городок (и исторические здания и ту самую драгоценную землю) из собственности Министерства обороны в собственность Новосибирской области. Каково же было удивление делегации правительства Новосибирской области, когда курирующий этот вопрос заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил, что, якобы, министр обороны ошибся и не разобрался в вопросе и дал неправильное поручение, — отмечал Андрей Панферов. — Потом последовала долгая пауза и был подан иск в суд о снятии статуса объектов культурного наследия с большинства зданий новосибирского Военного городка.

В разговоре с корреспондентом Infopro54 первый вице-спикер регионального парламента отмечал, что на него выходили представители Минобороны, и была достигнута договоренность, что они приедут в Новосибирск с командировкой и выслушают позицию новосибирцев.

Напомним, вчера вечером стало известно о задержании Тимура Иванова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет заключения).