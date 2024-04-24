Новосибирский отельер открыл киберспортивный клуб в Академгородке

Михаил Швецов, совладелец гостиничного комплекса Mirotel, открыл киберспортивный клуб в Академгородке.

— Киберарена — это комбинация 2 видов компьютерных и виртуальных миров. Это компьютерный клуб и vr-зона. Мы взяли 2 франшизы. 1 франшиза это киберспортивная франшиза компьютерных клубов CyberX и 2 франшиза — VR-клуб ZagaGame, — пояснил Швецов.

По его словам, выбор франшиз для открытия бизнеса, был не случайным. CyberX является международной ассоциацией киберспортивных арен и обеспечивает стабильные, долгосрочные инвестиции. ZagaGame проект в сегменте виртуальной реальности (VR-арену), который ранее не был представлен в верхней части Академгородка.

— Мы видим, что в Новосибирске растет интерес к компьютерным клубам и стремимся стать лидерами этого направления. В рамках этих проектов мы планируем сотрудничать с НГУ, где я преподаю, а также со школами Академгородка, — добавил Михаил Швецов.

Напомним, в октябре 2023 года владельцы Mirotel приобрели двухэтажный объект на ул Лаврентьева, где планировали создать ресторанно-развлекательный комплекс.