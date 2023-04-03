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Аукцион по авиатранспортировке больных и врачей в Новосибирске выиграла компания «Ростеха»

  • 03/04/2023, 14:00
Автор:
санитарная авиация в Новосибирской области
На участие в торгах по санитарной авиации было подано четыре заявки.

ГБУЗ Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи» определила подрядчика для выполнения работ по санавиации в регионе. Победителем аукциона, как и в прошлом году стало АО «Национальная служба санитарной авиации» (г. Санкт-Петербург), говорится на сайте госзакупок.

Согласно документации к аукциону, в состав работ входят: доставка больных и медицинского персонала (эвакуация больных и перевозка медперсонала внутри фюзеляжа воздушного судна с использованием специальных сидений, носилок для больных и санитарного оборудования для ухода за больными), а также доставка медицинских грузов (транспортирование специальной медицинской и лабораторной аппаратуры, лекарственных и дезинфекционных средств, крови и кровезаменителей, других медицинских грузов к месту спасения жизни больного, проведения неотложных диагностических и лабораторных исследований, оказания консультативной и организационно-методической помощи, проведения срочных противоэпидемиологических мероприятий). Работы будут выполняться на территории Новосибирской области.

Отмечается, что перевозки должны выполняться на многоцелевом вертолете российского производства. Срок выпуска воздушного судна — не ранее 1 января 2014 года выпуска. Дальность полета — не менее 1000 км. Кроме того, на воздушном судне, используемом для выполнения работ, должно быть изображение красного креста в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Количество мест для медицинских работников и сопровождающих лиц — не менее 4, для пациентов — не менее двух. Базироваться воздушное судно должно в городе Новосибирске.

На участие в аукционе было подано четыре заявки. Стоимость одного летного часа, которую предложил победитель, составила 284,2 тысячи рублей (при начальной стоимость в 334,4 тыс рублей). Срок выполнения работ с даты заключения контракта по 24 декабря 2023 года. Контракт заключен на сумму 93,7 млн рублей.

По данным Seldon Basis, АО «Национальная служба санитарной авиации» создано в августе 2017 года в Санкт-Петербурге по инициативе ГК «Ростех» в качестве «гарантирующего поставщика» единой системы санитарной авиации Российской Федерации. Уставной капитал компании 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — выполнение авиационных работ. Владельцами компании являются ФР «Санитарной авиации» (75% уставного капитала) и АО «Рычаг» (25% уставного капитала). Генеральный директор — Александр Мацук. В 2021 году выручка компании составила 2,8 млрд руб (в 2020 году — 1,3 млрд рублей), чистая прибыль — 42,9 млн руб (в 2020 году — 40,1 млн рублей). Компания выиграла 1801 госконтракт на общую сумму 16,3 млрд рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что Новосибирский авиационный завод планирует набрать еще почти 4 тысячи сотрудников.

Фото с сайта НССА

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : санавиация медицинская помощь доставка больных вертолетом


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