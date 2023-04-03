Экс-министр финансов наладил печной бизнес в Новосибирской области

Фирма бывшего министра финансов (2000 — 2005гг) и вице-губернатора Новосибирской области (2005 — 2006гг) Сергея Аксёненко наладила в Мошковском районе производство печей-«буржуек» для нужд участников спецоперации в районе боевых действий. Об этом на своей странице в соцсети сообщил его сын, депутат Госдумы от Новосибирской области (с 2021 года) Александр Аксёненко.

— На этой неделе съездили с отцом в Мошково, в родные края, — рассказывает Аксёненко-младший. — Попросил отца, Сергея Васильевича Аксёненко, завести меня на производство, где его фирма изготавливает буржуйки для фронта по чертежам моего деда Василия Емельяновича. Отец вспомнил про чертежи и стал изготавливать в рамках гуманитарной помощи печи. Часть печей ушла на фронт, просят еще, работа продолжается.

Как пояснил Александр Аксёненко корреспонденту Infopro54, в настоящий момент сделано и отправлено в зону спецоперации более 50 печей.

— Каждую неделю делается по 5 — 6 печей. Будем продолжать их направлять нашим бойцам, — говорит депутат.

По данным сайта rusprofile.ru Сергей Аксёненко в настоящее время является учредителем восьми компаний.

Напомним, что в настоящее время ряд компаний и общественных организаций занимаются производством продукции для участников СВО с последующей её отгрузкой в зону боевых действий. В частности, один из последних примеров — производство специальных антитепловизионных накидок «Победа», запущенное по инициативе общественной организации «Союз отцов» в рамках проекта «Тыл». Сейчас в планах организации— максимально увеличить объём выпускаемой и отгружаемой на позиции продукции.

Кроме того, по линии общественных организаций, коммерческих структур, политических партий, новосибирских политиков продолжается работа по формированию колонн гуманитарной помощи для российских военных, а также мирного населения на подшефных территориях.

Ранее редакция сообщала о мерах поддержки участников спецоперации по линии мэрии Новосибирска.