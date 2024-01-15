Аварийную посадку из-за неполадки совершил рейс до Салехарда в Новосибирске

Самолет CRG200 авиакомпании «Ямальские авиалинии», следовавший из Горно-Алтайска в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту «Толмачево». Инцидент произошел около полуночи 14 января 2024 года.

Причиной незапланированной остановки стала техническая неполадка. Воздушное судно встречали новосибирские спасатели.

— Посадка прошла успешно, без пострадавших. Всего было задействовано 33 человека, 9 единиц техники, из них от МЧС 11 человек, 3 единицы техники, сообщили в региональном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о вынужденной посадке самолета авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Томск.