Вынужденную посадку в новосибирском аэропорту совершил рейс из Москвы

В новосибирском аэропорту «Толмачево» экстренную посадку совершил рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Томск.

Прилет в томский аэропорт был обозначен в расписании на 17:40 14 января. Однако из-за сильной метели и порывистого ветра авиасудно перенаправили в Новосибирск.

Согласно информации на сайте новосибирского аэропорта, время вылета самолета в Томск назначено на 10 часов утра 15 января.

Ранее редакция сообщала о том, что рейсы из Норильска в Новосибирск задержали из-за плохой погоды.