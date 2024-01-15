Гастро-туристический фестиваль «В Сибири— ЕСТЬ» пройдет в июле в Новосибирске

С 5 по 7 июля 2024 года на Михайловской набережной Новосибирска в третий раз пройдет крупнейший гастро-туристический фестиваль «В Сибири — ЕСТЬ!». На одной площадке города соберутся и продемонстрируют свои концептуальные локации производители, рестораторы, отельеры, туроператоры и ремесленники со всей Сибири. Главная идея мероприятия — показать многообразие и привлекательность Сибирского федерального округа, а также популяризация термина «сибирская кухня» для туристов.

Как рассказала Infopro54 директор фестиваля, заместитель главы Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) России в Сибири, глава комитета по гостеприимству новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Галина Ильина, интерес к мероприятию увеличивается с каждым годом.

— Новосибирск претендует на звание столицы Сибири, и мы хотим, чтобы все главные интересные события проходили у нас. За последние годы индустрия гостеприимства в регионе значительно выросла: увеличилось количество ресторанов и интересных концепций. Поэтому, такой огромный фестиваль можно проводить только у нас. Его основная цель — собрать на площадке Новосибирской области всю Сибирь. Чтобы участники рынка обменивались опытом и находили новых партнеров, — подчеркнула Галина Ильина.

В 2022 году гастрофестиваль посетили более 100 тысяч гостей, а его участниками были в основном новосибирские представители рынка Horeca, товаропроизводители и ремесленники. В 2023 году свои гастрономические концепции представили 280 рестораторов и отельеров таких сибирских регионов, как республика Хакасия, Якутия, Тывы, Алтайский край, Иркутская область, Омская область, а также Москва и другие города. Фестиваль посетили более 320 тысяч гостей. В этом году, по мнению организаторов, гостей и участников будет еще больше.

Мероприятие включает в себя три направления: деловое, фестивальное и соревновательное.

Деловая программа 2024 года будет включать 7 блоков. Профессионалы-практики со всей страны проведут авторские тренинги на темы, актуальные развитию гастро-туристической отрасти. Также будет организован блок по франшизам, саммит российских вин и площадка для шеф-поваров и другие. Кроме того, в рамках фестиваля состоится кондитерский форум. На нем будут представлены кейсы от успешных кондитеров, пройдут мастер-классы по кондитерскому делу.

Традиционно в рамках фестиваля будет организован фуд-корт под открытым небом с сибирскими блюдами, ярмарка производителей, ремесленников и представителей креативных индустрий, а также тревел-променад, где будут участвовать компании туристического направления выставка креативных индустрий. Все желающие смогут приготовить разные региональные блюда вместе с известными шеф-поварами.

Соревновательный блок фестиваля включает в себя серию кулинарных баттлов, в которых примут участие профессионалы, любители и дети. Кроме того, будут определены «Лучший мастер сибирской кухни», «Лучший сыр в Сибири», а также победители конкурса дизайнеров.

Насыщенную деловую повестку дополнит яркая культурная программа. Специальным подарком городу от организаторов фестиваля станет концерт на Михайловской набережной, хэдлайнером которого станет известный артист.

Напомним, фестиваль организован министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с представительством Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, новосибирским отделением «ОПОРЫ РОССИИ» и автономной некоммерческой организацией по развитию гастрономической, туристической и отельной деятельности «Гастроинкубатор» при поддержке министерства экономического развития Новосибирской области и мэрии Новосибирска.

Стоит отметить, что В 2023 году гастро-туристический фестиваль был удостоен диплома победителя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в номинации «Лучший торговый фестиваль».

Ранее редакция сообщала, что промышленный туризм будут развивать в Новосибирской области.