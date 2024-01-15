«Вайта уже не воскресить»: из-за смерти собаки-поводыря в новосибирском троллейбусе возбудили уголовное дело

Логичное продолжение получила трагическая история со смертью собаки-поводыря в Новосибирске. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, ЧП произошло утром 21 июля 2023 года. Сибирячка Ирина Бурмистрова вместе с лабрадором Вайтом собиралась ехать на работу. Но едва Вайт заскочил в 24-й троллейбус, как его тут же прошило разрядом электричества. Пес упал замертво. Очевидцы попытались реанимировать четвероногого поводыря, его на руках донесли до ближайшей ветклиники, но шансов уже не было.

― Я очень долго не могла прийти в себя. Этот пес был моими глазами и руками. Без него даже выйти на улицу, доехать до работы стало настоящей проблемой. Позже мы получили документы, подтверждающие гибель собаки от электротравмы. Я встала на очередь для получения нового животного, но это очень сложный и длительный процесс, — сообщила Infopro54 хозяйка Вайта Ирина Бурмистрова.

Сейчас женщину и ее супруга сопровождает одна на двоих овчарка Гера. Для нее даже приобрели специальные ботиночки, чтобы защитить от удара током. Овчарка с большим трудом привыкала к обуви, но выбора не было ― это пока единственный шанс на безопасность.

― После гибели моей собаки я, находясь в жутком стрессе, долгое время вообще не могла зайти в троллейбус. Слава богу, что у Алексея есть собака-проводник и мы работаем в одной организации! Пока он был в отпуске, я с Герой ходила каждое утро на работу четыре остановки пешком под дождём и по грязи, ходила, так как психологически не могла преодолеть свой страх. С работы мы почти всегда ходим пешком или едем на автобусе, но утром нам необходим троллейбус! Пока представители Горэлектротранспорта обещают нам заменить троллейбусы, я прошу, берегите своих собак. Конечно, Вайта уже не воскресить, но можно ведь спасти других, если снять с линии опасные троллейбусы, ― говорит сибирячка.

Ирина вспоминает, что три года назад Гера тоже пострадала от удара током на 24-м маршруте. Это произошло не на ступеньках, а уже в салоне транспортного средства.

― Собаку выгнуло дугой, она страшно завизжала. Алексей закричал, чтобы открыли двери, водитель обесточил машину и мы вышли на улицу. Гера ужасно тряслась, и я вместе с ней! Мы сразу же поехали в ветеринарную клинику, где собаку осмотрели и видимых повреждений не нашли, я позвонила в ПТП и сделала заявление, на которое через некоторое время мне ответили — мол меры приняли, троллейбус с маршрута сняли, извините, простите. А у овчарки случился нервный срыв! Мы год самостоятельно боролись, как могли ― ходили на работу пешком, ездили на автобусе, успокаивали собаку, ― рассказывает Ирина Бурмистрова.

Женщина отмечает, что даже после трагедии с Вайтом, случаи не прекратились. Еще как минимум пострадали две собаки и один человек.

После инцидента прокуратура проверила весь транспорт ГЭТ Новосибирска. Было выявлено множество нарушений, которые влияют на безопасность пассажирских перевозок.