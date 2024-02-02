Аварийную школу-памятник закрыли в Новосибирске

Закрыли историческое здание школы, расположенное на улице Якушева в Новосибирске.

Здание было спроектировано Андреем Крячковым. Эта одна из знаменитых 12 новониколаевских школ. Школа расположена на улице Якушева, 21.

Школой здание было до 1978 года, однако после превратилось в учебно-производственный комбинат. Затем, начиная с 90-хх годов, в здании работали различные кружки. В последние несколько лет часть кабинетов была закрыта из-за аварийного состояния. Здание долгое время не ремонтировалось.

— В настоящее время часть здания находится в ограниченно работоспособном состоянии, а другая часть в аварийном. Принято решение о закрытии его для эксплуатации с января 2024 года, — говорится в ответе департамента образования мэрии Новосибирска на запрос издания BFM-Новосибирск.

Также в ответе указано, что денег на реконструкцию здания не выделят в ближайшие два года.

На данный момент заведение обнесено пластиковой сеткой, а около главного входа даже снег не убирается.

Детский кружки, располагавшиеся там, перенесли в другие помещения Октябрьского района. Стоит отметить, что историческая часть здания является памятником архитектуры.

Ранее редакция сообщала о том, что в этом году начнется ремонт 35 школ в Новосибирской области.