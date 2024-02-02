Ефимов день: какие обряды помогут стать богатым и избежать нищеты

2 февраля, по старому стилю, 20 января, на Руси называли Ефимовым днем. Ефимий Великий, он же Благодушный жил в V веке и был один из основателей монашества.

По народным приметам, в этот день можно было узнать, какой погода будет на Масленицу: метет метель, то метели ждали и весной. Наблюдали на Ефима и за поведением домашних животных: если кошка скребет пол— жди метели.

По этому дню судили о предстоящей весне: солнечно – весна будет ранняя и тёплая, пасмурно – жди поздних метелей. Метель, начавшаяся на Ефимия, продлится целую неделю.

Наши предки на Ефима считали, что нельзя брать в руки острые предметы и безалаберно обращаться с огнем: если пораниться — скоро кто-то из близких заболеет. Если петь песни после захода солнца, то наутро придется много слез пролить.

А еще в старину верили, что после заката нечисть может принимать облик знакомых людей, чтобы проникнуть в ваше жилище. Поэтому хозяева старались лишний раз не выходить из дома и не пускать гостей на порог.

Также Ефимов день считался благоприятным для щедрых людей: чем больше выручать окружающих, тем больше повезет.

В этот день наши предки предостерегали от крупных покупок и от свиста в доме — «все богатство просвистишь» . А если на Ефима оставить веник ручкой вверх, можно потерять все свои накопления. Если поднять упавшие монеты, то следующие три года пройдут в нищете. Также в этот день необходимо внимательно следить за своими варежками и не терять их. Иначе ждет бедность.

2 февраля именины празднуют Ефим, Павел, Лев и Артем.

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