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В правительстве заявили, что контролируют ситуацию с ликвидацией аварий на теплосетях

  • 10/12/2022, 11:59
отопительный сезон
Количество выявленных дефектов с начала отопительного сезона выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Таких погодных условий, какие мы наблюдаем сейчас: сильные морозы при столь малом количестве осадков, Новосибирск не помнит уже пятьдесят лет, с 1972 года. При отсутствии снежного покрова глубина промерзания почвы в Новосибирске составляет уже около метра. Это может быть одной из причин серии аварий на тепловых и водопроводных сетях в конце ноября – начале декабря, — заявил на совещании по вопросам работы системы теплоснабжения заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

По данным генерального директора Новосибирского филиала ООО «»Сибирская генерирующая компания» (СГК) Андрея Колмакова, количество выявленных дефектов с начала отопительного сезона выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 1327 аварий против 1084.

Тем не менее Колмаков заявил, что у компании есть ресурсы для ликвидации дефектов.

— В Новосибирске работает 97 аварийных бригад, в том числе 5 — на круглосуточном дежурстве. Еще 17 бригад могут быть подняты в ночное время в течение трех часов. Бригады всегда стараются сузить зоны отключения, чтобы минимизировать неудобства для людей. Теплосетевое подразделение СГК также делает все возможное, чтобы сократить сроки отключения. В среднем работы длятся около 6 часов, — добавил он.

Семка таже сообщил, что в Новосибирске выстроено четкое взаимодействие всех структур, в том числе дорожных, аварийных служб, обслуживающих организаций ЖКХ для оперативного устранения дефектов на теплосетях, а также для определения потенциально-опасных участков.

отопительный сезон

С начала отопительного сезона в Новосибирске произошли почти 1300 повреждений на теплосетях

На минувшей неделе на пресс-конференции, представители СГК говорили о том, что рост количества аварий на теплосетях не такой большой как кажется: всего 10%. Просто информация о них стала более прозрачной. На тот момент на контроле энергетиков находилось около 100 повреждений — в основном мелкие квартальные сети диаметром 40-50 мм. На магистральных на контроле — около 30 повреждений.

— Пока там минимальная утечка. Как только она будет расти, мы приступим к работе. Персонал, техника, материалы для этого есть, но пока низкая температура не позволяет начать массовые ремонты, так как мы должны минимизировать время отключений для жилых домов и соцобъектов. Сейчас ведем только срочные работы, — говорил на брифинге директор ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК, входит в ООО «Сибирская генерирующая компания») Максим Рябенко.

Глава НТСК также отмечал, что, по статистике, основное количество разрывав в теплосетях регистрируется в начале отопительного сезона. Потом ситуация нормализуется. Будет ли это актуально для Новосибирска в отопительном сезоне 2022-2023 годов, он оценить затруднился.

национальный проект Чистый воздух

Новая котельная в Искитиме будет стоить 580 млн. рублей

Между тем отключения продолжаются и в районах области, к примеру сегодня оказались без тепла и горячей воды несколько десятков многоэтажных домов в Искитиме, которые отапливает котельная завода НЗИВ: микрорайон Южный, а также прилегающие к нему дома. Об этом сообщают в авариной службе города и пишут жители в соцсетях.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что в Искитиме планируют построить новую котельную стоимостью 580 млн рублей: для улучшения экологической ситуации и снижения выбросов в Искитиме Новосибирской области по федеральному проекту «Чистый воздух».

 

Ранее редакция сообщала о том, что под угрозой разморозки, по словам энергетиков, в Новосибирске этой зимой был целый жилмассив. 

Фото с сайта ГУ МЧС Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : отопительный сезон аварии на теплосетях


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