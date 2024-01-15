Авиаборт «Ямал» отстранили от полетов после аварийной посадки в Новосибирске

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварийной посадки в новосибирском аэропорту самолета авиакомпании «Ямал».
Авиаинцидент произошел около полуночи 14 января. Самолет Bombardier CRJ200LR выполнял рейс из Горно-Алтайск в Салехард (ЯНАО) и совершил вынужденную посадку в в новосибирском Толмачево. Причиной стала техническая неисправность воздушного судна. На борту находилось 44 пассажира и 4 члена экипажа.
По факту авипроисшествия транспортной прокуратурой проводится проверка.
— Организованы надзорные мероприятия в связи с вынужденной посадкой воздушного судна авиакомпании «Ямал». Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств, — сообщили в ведомстве.
Ранее редакция сообщала об аварийной посадке рейса авиакомпании «Ямал» в аэропорту Новосибирска из-за технической неполадки.
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
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