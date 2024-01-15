Новосибирская группа спела песню про танец со снежной бабой

Группа «Дорадо Бэнд» спела песню про снежную бабу. Группа выпустила песню под названием «Твист с снежной бабой». Об этом сообщает в соцсетях вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Староновогоднее! Группа «Дорадо Бэнд» опубликовала премьеру веселой песни, — отметила Терешкова.

Ролик набрал уже более трех тысяч просмотров. В песне авторы называют снежную бабу — «снежной мисс».

Напомним, что Новосибирск получил товарный знак «Новосибирск – родина снежных баб». Также утвержден патент.

Ранее редакция сообщала о том, что самым массовым мероприятием на каникулах стал фестиваль «Новосибирск — родина снежных баб».