Новосибирская группа спела песню про танец со снежной бабой

Группа «Дорадо Бэнд» спела песню про снежную бабу. Группа выпустила песню под названием «Твист с снежной бабой». Об этом сообщает в соцсетях вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Староновогоднее! Группа «Дорадо Бэнд» опубликовала премьеру веселой песни, — отметила Терешкова.
Ролик набрал уже более трех тысяч просмотров. В песне авторы называют снежную бабу — «снежной мисс».
Напомним, что Новосибирск получил товарный знак «Новосибирск – родина снежных баб». Также утвержден патент.
Ранее редакция сообщала о том, что самым массовым мероприятием на каникулах стал фестиваль «Новосибирск — родина снежных баб».
Фото: Freepik — pvproductions
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