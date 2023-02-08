Авиация по-сибирски

Сто лет гражданской авиации России будут отмечать по всей стране 9 февраля, в День работника гражданской авиации. Накануне праздника в интервью с корреспондентом ЧС-инфо начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта Вячеслав Федоров рассказал о векторе развития гражданской авиации в Сибири.

По словам Вячеслава Федорова, авиакомпания «Сибирь» входит в тройку лидеров России и за минувший год она перевезла более шестнадцати миллионов пассажиров.

Он напомнил, что в 2018 году на территории аэропорта Толмачево открылся укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения, где аккумулируется вся информация о воздушных судах, находящихся в воздухе зоны ответственности Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта и наших ближайших соседей. Что стало по-настоящему значимым событием для всей системы Росавиации.

Кроме того, Вячеслав Федоров отметил, что успешно реализуется и целевая программа по реконструкции аэропортов Западной Сибири. В пример он привел Толмачево, где новый перрон соответствует самым современным стандартам качества, безопасности и технологического оснащения. Впервые на нем продумана и сконструирована система отведения воды через очистные сооружения. Поэтому даже противообледенительный процесс обработки воздушных судов не наносит ущерб экологии.

Также начальник упомянул работу по обновлению аэропорта в Томске, где реконструируют взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и уже построили аварийно-спасательную станцию и очистные сооружения, реконструкцию аэропорта в Кемерово и строительство нового терминала в новосибирском Толмачево площадью 56 тысяч квадратных метров, открытие которого запланировано как раз на праздничный день — 9 февраля.

— Интересное нововведение последнего времени — создана автоматическая система допуска к полетам воздушных судов. Она без участия человека проверяет наличие всех положенных разрешительных документов и допускает или не допускает судно и экипаж к полету, — подчеркнул Федоров.

Ранее редакция сообщала, что Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске.

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