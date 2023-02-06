В Новосибирске завершено строительство нового терминала аэропорта

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала в аэропорту «Толмачево» (Новосибирск, входит в холдинг «Новапорт»), сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что терминал введут в эксплуатацию 9 февраля, в день 100-летия отечественной гражданской авиации.

– Аэропорт Толмачёво после открытия терминала станет крупнейшей в России региональной воздушной гаванью, – говорится в сообщении пресс-службы Росавиции.

Площадь нового терминала составляет более 58 тыс. кв. метров, запланированная пропускная способность — 1 тыс. 844 пассажиров в час. Терминал оснащен шестью телескопическими трапами и 54 стойками регистрации.

Площадь первого этапа строительства терминала составит 56 тыс. кв. метров, пропускная способность – 10,6 млн пассажиров в год. Изначально завершить строительство планировалось в третьем квартале 2022 года, стоимость работ оценивалась в 13,67 млрд рублей.

Второй этап «Новапорт» ранее обещал реализовать к 2025 году, в этом случае площадь терминала превысит 100 тыс. кв. метров.

«Толмачево» — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2022 году аэропорт обслужил 7,585 млн человек, что на 12,2% больше, чем в 2021 году. На данный момент новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами: внутренним (терминал А) и международным (терминал Б).

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