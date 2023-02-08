В Новосибирской области появился каталог местных фермеров

― Товарооборот Новосибирской области, по итогам 11 месяцев 2022 года, составил 696,8 млрд рублей. <…> Надеемся, что каталог, созданный в центре «Мой бизнес» будет способствовать не только росту показателей экономики, но и продвижению продукции наших фермеров среди жителей и гостей региона, ― отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

По словам руководителя Центра поддержки предпринимательства на площадке центра «Мой бизнес» Ольги Ершовой, каталог региональных сельхозпроизводителей помогает закрыть одну из главных «болей» местных фермеров.

― Многие из наших героев проживают рядом с Новосибирском – мегаполисом, где много потенциальных покупателей, заинтересованных в натуральных продуктах проверенного производства. <…> Благодаря программе мы дали возможность сельхозпроизводителям рассказать о своем деле, а покупателям – найти товар, который они искали, — добавляет Ольга Ершова.

С электронной версией каталога можно ознакомиться по ссылке.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске запустили специальный сервис для online-работы арендаторов земельных участков.

Фото пресс-службы центра «Мой бизнес»