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В Новосибирской области появился каталог местных фермеров

  • 08/02/2023, 17:08
Автор:
каталог новосибирских фермеров
В нем уже 30 производителей представили широкий ассортимент товаров: животноводство, домашние сыры, пчеловодство, эко-букеты, изделия из бересты, сбор дикоросов и многое другое.

― Товарооборот Новосибирской области, по итогам 11 месяцев 2022 года, составил 696,8 млрд рублей. <…> Надеемся, что каталог, созданный в центре «Мой бизнес» будет способствовать не только росту показателей экономики, но и продвижению продукции наших фермеров среди жителей и гостей региона, ― отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

По словам руководителя Центра поддержки предпринимательства на площадке центра «Мой бизнес» Ольги Ершовой, каталог региональных сельхозпроизводителей помогает закрыть одну из главных «болей» местных фермеров.

― Многие из наших героев проживают рядом с Новосибирском – мегаполисом, где много потенциальных покупателей, заинтересованных в натуральных продуктах проверенного производства. <…> Благодаря программе мы дали возможность сельхозпроизводителям рассказать о своем деле, а покупателям – найти товар, который они искали, — добавляет Ольга Ершова.

С электронной версией каталога можно ознакомиться по ссылке.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске запустили специальный сервис для online-работы арендаторов земельных участков.

Фото пресс-службы центра «Мой бизнес»

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : каталог новосибирских фермеров бизнес


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