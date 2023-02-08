В ледовой арене проведут пробный хоккейный матч

По информации областного Минспорта, 21 февраля в новой ледовой арене должен состояться пробный хоккейный матч. Эта дата была названа в ходе заседания комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам, где одним из первых вопросов рассматривался доклад областной Контрольно-счетной палаты о результатах обследования расходования средств регионального бюджета на строительство арены.

— Все работы, необходимые для осуществления деятельности арены, на объекте завершены, —сообщают в областном правительстве. — Сейчас осуществляется пусконаладка оборудования для того, чтобы 21 февраля этого года провести тестовый первый матч на арене. Играть будут команды силовых структур (прокуратура, ФСБ, МВД). Сейчас как раз решаем вопрос с заливкой льда. Основные системы смонтированы.

Между тем, как сообщила в докладе председатель КСП Елена Гончарова, по состоянию на начало октября прошлого года готовность объекта составляла 76%. В качестве причин отставания председатель КСП обозначила недостаток рабочих из-за ранее предшествующего периода эпидемии коронавируса, отказ ряда поставщиков поставлять оборудование, снятие некоторыми компаниями оборудования с производства. На тот момент не были готовы и прилегающие объекты:дорога от пляжа «Наутилус», дамба Октябрьского моста. К концу 2022 года, как сообщили в Контрольно-счетной палате со ссылкой на ГКУ «Арена», было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов благоустройства территории, прилегающих к ледовой арене, а также по первому этапу строительства самой арены.

— В ходе выездных проверок на объекты был установлен ряд нарушений и недостатков, в том числе тех, что были зафиксированы ранее, — сообщает председатель КСП. — В частности, заказчиком МУП «МетроМир» принята к оплате стоимость оборудования, не вовлеченного на дату оплаты в производство работ, на сумму 260 млн рублей. Допущено превышение принятых затрат по непредвиденным расходам свыше 2 млн рублей. Приняты и оплачены фактически невыполненные работы.

Частично нарушения, по информации КСП, были устранены, частично — нет.

На восстановление дороги к ледовой арене нужно около 300 млн рублей По итогам внесения изменений в проектную документацию заказчиком не получены положительные заключения повторной экспертизы ПСД, в том числе в части замены грунта, — сообщает Елена Гончарова. — Заказчиком при определении цены контракта использовалась проектно-сметная документация, не получившая положительного заключения повторной экспертизы. Необоснованно приняты и оплачены затраты на производство работ. Часть бюджетных средств использована неэффективно. По результатам обследования палатой направлены представления для устранения нарушений в МУП «МетроМир».

Напомним, что в настоящее время директор компании-заказчика МУП «МетроМир» Александр Мысик проходит подозреваемым по двум уголовным делам и содержится под стражей. По версии следствия по первому делу, компания приобретала стройматериалы дешевле тех, что были заявлены в контракте. Что касается второго уголовного дела, то, как считают в следственных органах, Александр Мысик принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка.

По информации Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, общий объем затрат на создание комплекса из ледовой арены и прилегающих объектов инфраструктуры (10 объектов) составляет 24,1 млрд рублей. Из них на 3 объекта государственной собственности предусмотрены и направлены 16 млрд (68,6%), на 7 объектов муниципальной собственности — 7,6 млрд рублей. Фактически по состоянию на 1 октября 2022 года на создание комплекса объектов ледовой арены были направлены 2,7 млрд (94,2% от общей стоимости работ), в том числе из федерального бюджета — 11,2 млрд рублей, областного бюджета — 11,4 млрд, местного бюджета — 0,1 млн. Общий объем принятых работ на всех объектах на 1 октября составлял 12 млрд рублей (49,8% от общего объема необходимых затрат). Объем неотработанных авансов — 11,7 млрд, из которых основная доля в 95,2% — строительство ледовой арены. На строительство арены направлены 14,1 млрд (94,8%), объем принятых работ — 3,9 млрд (26,2%), объем неотработанных авансов — 10,2 млрд. Дата окончания работ на объекте по последнему допсоглашению — 15 декабря 2022 года.

Ранее редакция сообщала о поставке ледовой арены на кадастровый учёт.