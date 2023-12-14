Авиадебошира сняли с рейса и арестовали в Новосибирске

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали жителя Бурятии за неадекватное поведение на борту самолета, вылетающего рейсом «Новосибирск-Якутск». Об инциденте сообщила транспортная полиция.
— Находясь на трапе самолета, пассажир вел себя излишне эмоционально, размахивал руками, выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания бортпроводников, за что представитель авиакомпании отказал ему в посадке на борт воздушного судна, — говорится в сообщении.
Полицейские задержали 45-летнего мужчину и доставили в дежурную часть. После составления административного протокола за мелкое хулиганство буйного пассажира арестовали на двое суток.
Ранее редакция сообщала о задержании в аэропорту Толмачево авиапассажира, который нарушал общественный порядок во время перелета.
Фото: Infopro54
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