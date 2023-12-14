Хакера, укравшего 6 млн из банкомата под Новосибирском, отправили в колонию

Бердский городской суд Новосибирской области огласил приговор Игорю Суковатых, который похитил из банкомата 6 миллионов рублей.

— Суковатых признан виновным в краже чужого имущества, совершенное в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск банка на сумму 6 миллионов рублей удовлетворен, — сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в конце мая 2021 года. За день до хищения злоумышленник вывел из рабочего состояния банкомат Сбербанка, установленный в торговом центре «Европа» в Бердске.

В день «X», надев для конспирации костюм, очки, кепку, перчатки и медицинскую маску, выдавая себя за технического специалиста, он отправил на 10 разных счетов клиентов банка суммы в размере 6 миллионов рублей.

После этого предприимчивый хакер обналичил деньги и скрылся.

По факту хищения в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что Сбербанк предупредил о новых случаях мошенничества — теперь аферисты звонят клиентам банка и обвиняют их в якобы измене Родине.