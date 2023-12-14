Делать дешевое топливо из пластиковых пакетов-маечек научились ученые Новосибирска

Ученые НГУ совместно с компанией из Ярославля смогли разработать технологию, которая превращает пластиковые отходы в топливо для двигателей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В будущем, ученые считают, что такое топливо будет гораздо дешевле обычного бензина и куда более экологичным.

Отмечается, что в создании топлива учувствует смесь обычных загрязненных тонких пленок (пакеты-маечки) и неликвидного пластика, который загрязнен или смешан.

Термообработка и разделение такого пластика лежит на компании из Ярославля. Последующие действия, а именно превращение в топливо, за учеными НГУ.

— В 2024 году планируется сделать пилотную каталитическую установку, которая сможет перерабатывать уже не граммы, а килограммы в час. Она будет полностью автономной и автоматической, — говорится в сообщении.

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