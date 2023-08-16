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Авиакомпания S7 отказалась перевозить пассажиров в Новосибирске

  • 16/08/2023, 14:17
Автор:
S7 Airlines
Причиной стало отсутствия мест в самолетах.

В международном аэропорту «Толмачево» авиакомпания S 7 отказалась перевозить пассажиров из-за отсутствия мест в самолетах. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Установлены факты отказа пассажирам авиакомпанией «Сибирь» в воздушной перевозке в связи с отсутствием мест на борту воздушных судов, следовавших по маршруту Новосибирск — Москва, по причине позднего прибытия самолета с трансфертными пассажирами из аэропорта г. Иркутска и опоздания на стыковочный рейс, — говорится в сообщении.

По данному факту транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг.

Напомним, что в июле 2023 года S7 Airlines перевезла 1,8 миллиона пассажиров — на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Всего с начала года S7 Airlines перевезла 9,4 миллиона пассажиров — на 5,3% больше, чем в 2022 году. S7 Airlines выбрали 8,5 млн путешественников для перелета внутри России и более 850 тысяч — на международных направлениях.

Ранее редакция сообщала о том, что S7 Airlines планирует перевезти в 2023 году через аэропорт «Толмачево» 6,5 млн пассажиров.

Автор фото Gensa Gensa

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Нововсибирск

Теги : перелет пассажиры S7 Airlines


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