S7 Airlines планирует перевезти в 2023 году через аэропорт Толмачево 6,5 млн пассажиров

Авиакомпания S7 Airlines в 2023 году планирует перевезти через аэропорт Толмачево около 6,5 млн пассажиров, из которых 40% будут трансферные пассажиры. Об этом сообщил директор по развитию S7 Group Игорь Веретенников на Сибирском транспортном форуме в Новосибирске. По его словам, маршрутная сеть авиакомпании составит 70 направлений.

— В этом году мы сконцентрировались на туристических направлениях. Отмечаем на них очень большой спрос. Так, мы увеличили количество рейсов в Горно-Алтайск, Сочи, Иркутск и Владивосток, — уточнил он.

Новыми направлениями авиакомпании в 2023 году стали зарубежные Дубай, Пекин, Ереван, а также внутренние рейсы Певек и Владикавказ. С 11 июля S7 начинает выполнять рейсы в Кызыл.

Игорь Веретенников добавил, что авиакомпания усиливает развитие в регионах. На сегодняшний день 30 региональных направлений включены в перечень субсидируемых по постановлению правительства РФ №1242. По прогнозам, в 2023 году ими воспользуются порядка 450 тысяч пассажиров авиакомпании.

Механизм создан для стимулирования авиакомпаний расширять маршрутную сеть в обход Москвы. Бюджетные вливания позволяют перевозчикам избежать убытков в первые годы после открытия новых перспективных направлений, когда спрос на них еще недостаточен для окупаемости перелетов. Далее маршруты переводят на коммерческую основу. Напомним, в мае Росавиация обновила перечень маршрутов 2023 года в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок. В перечень вошло 31 направление из Новосибирска. Практически все рейсы выполняет АК «S7». Рейсы в Новый Уренгой и Салехард выполняет АО «АТК «ЯМАЛ».

Кроме того, с 2022 года S7 Airlines развивает авиахаб и расширяет полетную программу в Иркутске. Авиакомпания увеличила количество рейсов и планирует по итогам года перевезти из Иркутска 2 млн пассажиров, в том числе 30% транфера. Однако, существует острая необходимость расширения аэровокзала, не дожидаясь строительства нового аэропорта.

— Следует признать, что история с развитием аэропорта города Иркутска требует серьезного решения, — поддержал докладчика модератор конференции, исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. — Прошли десятилетия, на протяжении которых мы говорили, что Иркутску нужно развиваться. Но воз и ныне там. Насколько я понимаю, в нынешней ситуации, скорее Улан-Удэ построится, чем Иркутск расширится.

— Были крайне удивлены, что несмотря на очень большой дефицит провозной емкости и неоднократные письма с просьбами об увеличении количества рейсов, столкнулись с тем, что аэропорты не работают круглосуточно. Это не позволяет нам выполнять максимальное количество рейсов, — подчеркнул Игорь Веретенников.

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются авиакомпании, выполняя региональные рейсы, является то, что

В качестве примера он привел аэропорты Якутска, Мирного, Нерюнгри.

Ранее редакция сообщала, что S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Кызыл.