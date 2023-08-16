Ревизора в Новосибирске заставили вернуть взятку в сумме 432 тыс. рублей

С бывшего ревизора структурного подразделения «Федеральная пассажирская компания» взысканы деньги, преданные ему в качестве подкупа. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрел исковое заявление Новосибирской транспортной прокуратуры о взыскании в пользу государства денежных средств.

— Основанием для предъявления искового заявления послужил вступивший в законную силу приговор суда, которым бывший ревизор структурного подразделения осужден по статье «Коммерческий подкуп» за предоставление информации о предстоящих ревизиях на пассажирских поездах, — говорится в сообщении.

Исковые требования судом удовлетворены. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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