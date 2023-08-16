Пожарные потушили загоревшийся минивен на Гусинобродском шоссе

В среду, 16 августа, в 10:08 пожарные выехали в Октябрьский район на Гусинобродское шоссе, где загорелся минивэн Tойота. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

— Открытое горение было локализовано в 10:26. Владельцы авто не пострадали,— доложили спасатели.

В ведомстве отметили, что причины возгорания автомобиля установят дознаватели МЧС.

Ранее редакция сообщала о том, что больница № 3 загорелась в Советском районе Новосибирска.