Авиакомпания S7 пообещала сухое вино пассажирам эконом-класса

Первыми приятный бонус от перевозчика смогут оценить путешественники из Москвы в Новосибирск и Иркутск.
Интересное предложение озвучили в известной сибирской авиакомпании для пассажиров эконом-класса. Теперь перелеты будут проходить под бокальчик сухого красного или белого вина. Правда, такой бонус доступен только совершеннолетним путешественникам и не на всех направлениях.
— На флагманских рейсах с 18 июля авиакомпания предлагает вино. Пассажирам предложат на выбор две позиции сухого вина от известного российского производителя Chateau Tamagne: белое вино «Ркацители — Мюллер-Тургау — Шардоне» и красное вино «Красностоп — Анчелотта». Первыми направлениями, на которых будет расширен ассортимент напитков, станут рейсы S7 Airlines с горячим питанием по маршрутам Москва — Новосибирск и Москва — Иркутск. Также в ближайшей перспективе приятные нововведения будут на рейсах между Новосибирском и Иркутском, — прокомментировали нововведения в авиакомпании.
Фото: tolmachevo.ru
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