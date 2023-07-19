Авиакомпания S7 пообещала сухое вино пассажирам эконом-класса

Первыми приятный бонус от перевозчика смогут оценить путешественники из Москвы в Новосибирск и Иркутск.

Интересное предложение озвучили в известной сибирской авиакомпании для пассажиров эконом-класса. Теперь перелеты будут проходить под бокальчик сухого красного или белого вина. Правда, такой бонус доступен только совершеннолетним путешественникам и не на всех направлениях.