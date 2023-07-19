Заместителей директора института почвоведения и агрохимии СО РАН заподозрили в коррупции

Проведена проверка законодательства о противодействии коррупции в институте почвоведения и агрохимии СО РАН. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Источник редакции, близкий к проверке, уточняет, что речь идет об институте почвоведения и агрохимии.

— Установлено, что заместители директора одного из институтов вопреки требованиям антикоррупционного законодательства имеют долю участия в уставном капитале коммерческой организации и акции, при этом одним из них в декларации представлены недостоверные сведения об отсутствии указанного имущества, а также не отражены сведения о многочисленных банковских счетах супруга, — сообщает надзорное ведомство.

Приблизительно ученые владели 30 процентами акций и долями в уставном капитале.

После вмешательства прокуратуры сотрудники передали свои активы в доверительное управление иных лиц. По требованию прокурора они привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский метрополитен не досчитался 200 млн на строительстве станции «Спортивная».