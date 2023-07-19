Переезд ближе к детям: как выбрать квартиру родителям?

Прежде всего в локации, где приобретается жилье, должна быть сложившаяся инфраструктура: медицинская, торговая, транспортная. Отличным бонусом станет наличие зеленых зон или набережной. Прогулки с внуками, домашними питомцами, занятия скандинавской ходьбой и пробежки на лыжах зимой помогут держать себя в форме и найти единомышленников.

Стоит выбирать тихие районы, расположенные вдали от дорог и других шумных мест. Также нужно обратить внимание на благоустройство придомовой территории: удобные пешеходные дорожки, оборудованные места для отдыха, беседки — все это делает проживание родителей более уютным и комфортным.

Квартал «Сосновый бор» строительной компании «Акация», дочернего бренда ГК «Расцветай», соответствует всему вышесказанному.

Объект расположен в одном из самых живописных мест поселка Кудряшовский: на берегу Оби, в окружении соснового бора. В шаговой доступности — крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», аптеки, кудряшовская врачебная амбулатория, пункты доставки OZON и Wildberries. В ближайшее время в рамках нацпроета «Здравоохранение» в Кудряшовском будет построено новое здание врачебной амбулатории на 100 посещений в смену. Рядом с кварталом — остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе, откуда в течение 30 минут можно доехать до метро «Площадь Маркса». Так что комфортом жертвовать не придется — здесь можно совместить плюсы жизни на природе и в городе.

Важное преимущество квартала «Сосновый бор» — пляж с выходом на благоустроенную набережную, по которой можно гулять или бегать по утрам. В мегаполисе такие локации найти крайне трудно, а жить рядом с ними — удача и привилегия.

Благодаря гармоничному сочетанию природы и городского комфорта поселок Кудряшовский — идеальное место, куда на лето можно отправлять детей погостить у бабушки с дедушкой. Здесь можно купаться, ходить за грибами и ягодами, а зимой играть в снежки и кататься на санках.

В квартале «Сосновый бор» можно приобрести как компактную студию 28,5 кв. м, так и полноценную трехкомнатную квартиру 68,5 кв. м.

Офис продаж квартала «Сосновый бор»:

п. Кудряшовский

ул. Береговая, 1/1

тел. +7 (383) 255-00-84

акация54.рф

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