Авиакомпанию S7 оштрафовали за отказ в перелете пассажирам из-за нехватки мест

Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за отказ пассажирам в перелете по заранее купленным билетам из Москвы в Читу и Улан-Удэ. Инцидент, который произошел в июле 2023 года, проверила транспортная прокуратура.

— В результате прокурорской проверки было установлено, что авиакомпания отказала семи пассажирам по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По инициативе надзорного ведомства S7 привлечена к административной ответственности за неисполнение условий договора с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что гендиректору авиакомпании «S7» внесено представление из-за невыдачи багажа в Новосибирске.