Гендиректору авиакомпании «S7» внесено представление из-за невыдачи багажа в Новосибирске

Прокуратура провела проверку по факту невыдачи багажа пассажирам рейсов авиакомпании «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— В декабре 2023 года более 50 пассажиров авиакомпании «S7» после прибытия в Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска не получили багаж по причине его несвоевременной доставки в пункт назначения, — говорится в сообщении.

Из-за этого гендиректору АО «Авиакомпания «Сибирь» Вадиму Клебанову внесено представление, а также в отношении компании инициирована процедура возбуждения дела об административном правонарушении.

Рассмотрение вопроса в суде находится на контроле прокуратуры.

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