Из-за аварии на ТЭЦ в Новосибирске возбудили уголовное дело

Аварийные отключения теплоснабжения в Ленинском и Кировском районах Новосибирска в ночь на 11 января связывают с ЧП на двух ТЭЦ.
Прокуратура Новосибирской области признала законным возбуждение уголовного дела
— Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей со стороны неустановленных лиц. Прокуратурой Новосибирской области в комплексе по региону организована проверка соблюдения законодательства в период отопительного сезона, — говорится в сообщении ведомства.
В областной прокуратуре проведено оперативное совещание. Районным прокурорам поручено проверить законность эксплуатации сетей теплоснабжения, деятельность ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и органов местного самоуправления.
— Будет дана оценка своевременности и полноте принимаемых мер ответственными лицами, — отметили в сообщении.
В СГК сообщили, что отопление отключено в 104 домах и 13 социальных учреждений. Устранение неполадок планируют закончить до 17:00 часов.
Ранее редакция сообщала о том, что аварийным отключением тепла в двух районах Новосибирска занялась прокуратура.
Фото: Freepik — rawpixel.com
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru