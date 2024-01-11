Из-за аварии на ТЭЦ в Новосибирске возбудили уголовное дело

Аварийные отключения теплоснабжения в Ленинском и Кировском районах Новосибирска в ночь на 11 января связывают с ЧП на двух ТЭЦ.

Прокуратура Новосибирской области признала законным возбуждение уголовного дела

— Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей со стороны неустановленных лиц. Прокуратурой Новосибирской области в комплексе по региону организована проверка соблюдения законодательства в период отопительного сезона, — говорится в сообщении ведомства.

В областной прокуратуре проведено оперативное совещание. Районным прокурорам поручено проверить законность эксплуатации сетей теплоснабжения, деятельность ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и органов местного самоуправления.

— Будет дана оценка своевременности и полноте принимаемых мер ответственными лицами, — отметили в сообщении.

В СГК сообщили, что отопление отключено в 104 домах и 13 социальных учреждений. Устранение неполадок планируют закончить до 17:00 часов.

Ранее редакция сообщала о том, что аварийным отключением тепла в двух районах Новосибирска занялась прокуратура.