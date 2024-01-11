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Более 6,5 тысяч бесплатных посылок отправили в зону СВО жители Новосибирской области

  • 11/01/2024, 12:03
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Более 6,5 тысяч бесплатных посылок отправили в зону СВО жители Новосибирской области
Посылки были отправлены с мая по декабрь 2023 года.

6 589 бесплатных посылок для военнослужащих отправили жители Новосибирской области в зону проведения СВО. Посылки были отправлены в период с мая по декабрь 2023 года, сообщили в пресс-службе Почты России. По России количество отправлений превысило 160 тысяч.

Напомним, посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно. Оформить такие отправления можно только в почтовых отделениях.

— Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг, — уточнили в Почте России.

Чтобы отправить посылку, нужно указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Номер можно узнать в военкомате.

Все посылки попадают в логистический центр Почты в Москве. Затем они передаются  представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Ранее редакция сообщала, что боец СВО получил необычный подарок от жительницы Новосибирска.

Фото предоставлено пресс-службой макрорегиона Сибирь АО «Почта России»

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : СВО Почта России


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