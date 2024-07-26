Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг в Новосибирске

Авиакомпанию S7 наказали за отказ пассажирам в перелете. Неприятный инцидент произошел при отправлении рейса Новосибирск-Иркутск.

Во время регистрации рейса пять человек не допустили к вылету по причине нехватки мест на борту. Получившие отказ в перелете люди пожаловались в прокуратуру.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что отказали пассажирам случился по причине превышения количества доступных мест в самолете в связи с регистрацией на данный рейс трансферных пассажиров иного стыковочного рейса.

— Гендиректору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона. Перевозчик привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что авиакомпанию Red Wings оштрафовали за нарушения прав пассажиров рейса Екатеринбург – Новокузнецк. Людям не предоставили гостиницу и не обеспечили питанием когда они 19 часов ожидали задержавшийся из-за погоды рейс.