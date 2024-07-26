«АгроПРО»: номинация о тех, кто стоит на страже продовольственной безопасности страны

В этой связи Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена масштабная задача в ближайшие шесть лет нарастить на четверть объёмы производства сельскохозяйственной продукции.

Важность этой отрасли подчеркивается и в Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Одной из ключевых задач в этой сфере является увеличение урожайности, в частности органической сельскохозяйственной продукции с минимальным углеродным следом, направленной на бережное землепользование. Целевой сценарий стратегии предполагает реализацию инвестиционных проектов в рамках восьми индустриальных кластеров, в том числе «Сельское хозяйство и пищевая промышленность».

«Сибирские аграрии делают всё, чтобы граждане России были обеспечены всем необходимым, несмотря на сложности и попытки внешнего давления. В последние годы многое удалось сделать в вопросах развития сельского хозяйства в России: наращивается выпуск сельскохозяйственной продукции, повышается глубина её переработки. Также нам удаётся выходить на новые рынки сбыта сельхозтоваров», – отметил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» представляет традиционную номинацию проекта – «АгроПРО». С момента основания конкурса она неизменно становится одной самых популярных и значимых, аккумулирует работы лучших авторов Сибири и высоко ценится членами жюри. Победа в номинации присуждается за материал или серию материалов о развитии АПК.

К рассмотрению принимаются работы о деятельности агропромышленных предприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств; о стимулировании развития малых форм хозяйствования агропромышленной отрасли, применении передовых технологий в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции; о мерах, направленных на обеспечение продовольственной безопасности России. Отдельное внимание уделяется работам о научном сопровождении агропромышленного комплекса Сибири, решении актуальных задач увеличения доли семян российской селекции, отечественного сельскохозяйственного оборудования и техники.

Также в рамках номинации будут рассмотрены работы о внедрении цифровых сервисов в АПК для повышения эффективности сельхозпроизводителей (интернет вещей, робототехника, искусственный интеллект, анализ больших данных, электронная коммерция и др.).

В рамках девятнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» продолжается прием заявок. Принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.