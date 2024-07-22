Авиакомпанию Red Wings наказали после 19-часовой задержки рейса в Новосибирске

В Новосибирске наказали авиакомпанию Red Wings из-за нарушения прав пассажиров рейса Екатеринбург – Новокузнецк.
Транспортной прокуратурой было установлено, что из-за неблагоприятной погоды в Новокузнецке самолет приземлился в новосибирском аэропорту «Толмачево» на 19 часов. Во время ожидания вылета в пункт назначения пассажирам вовремя не была предоставлена гостиница.
— Авиакомпания Red Wings привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров. Гендиректору компании-перевозчика внесено представление об устранении нарушений, — пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее редакция сообщала о том, что авиакомпанию Utair привлекли к административной ответственности из-за того, что на время задержки рейса она не предоставила пассажирам напитки, питание и размещение в гостинице.
Фото Ольги Кирсановой.
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