Авиакомпанию Red Wings наказали после 19-часовой задержки рейса в Новосибирске

В Новосибирске наказали авиакомпанию Red Wings из-за нарушения прав пассажиров рейса Екатеринбург – Новокузнецк.

Транспортной прокуратурой было установлено, что из-за неблагоприятной погоды в Новокузнецке самолет приземлился в новосибирском аэропорту «Толмачево» на 19 часов. Во время ожидания вылета в пункт назначения пассажирам вовремя не была предоставлена гостиница.

— Авиакомпания Red Wings привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров. Гендиректору компании-перевозчика внесено представление об устранении нарушений, — пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что авиакомпанию Utair привлекли к административной ответственности из-за того, что на время задержки рейса она не предоставила пассажирам напитки, питание и размещение в гостинице.