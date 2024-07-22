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Авиакомпанию Red Wings наказали после 19-часовой задержки рейса в Новосибирске

  • 22/07/2024, 09:30
Автор: Ольга Кирсанова
Авиакомпанию Red Wings наказали после 19-часовой задержки рейса в Новосибирске
Авиаперевозчик вовремя не разместил пассажиров в гостинице.

В Новосибирске наказали авиакомпанию Red Wings из-за нарушения прав пассажиров рейса Екатеринбург – Новокузнецк.

Транспортной прокуратурой было установлено, что из-за неблагоприятной погоды в Новокузнецке самолет приземлился в новосибирском аэропорту «Толмачево» на 19 часов. Во время ожидания вылета в пункт назначения пассажирам вовремя не была предоставлена гостиница.

— Авиакомпания Red Wings привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров. Гендиректору компании-перевозчика внесено представление об устранении нарушений, — пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что авиакомпанию Utair привлекли к административной ответственности из-за того, что на время задержки рейса она не предоставила пассажирам напитки, питание и размещение в гостинице.

Фото Ольги Кирсановой.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск Новокузнецк Екатеринбург

Теги : транспортная прокуратура права пассажиров авиакомпания Red Wings


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