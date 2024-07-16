Авиакомпанию Utair оштрафовали за нарушение прав пассажиров в Новосибирске

Российскую авиакомпанию Utair привлекли к административной ответственности после того, как она нарушила права пассажиров.

Транспортная прокуратура установили, что в марте 2024 года по технической причине в аэропорту «Толмачево» на 15 часов был задержан рейс «Новосибирск – Сургут». За время ожидания вылета перевозчик не предоставил пассажирам бесплатные услуги: напитки, питание, размещение в гостинице, организация хранения багажа.

— В связи с этим гендиректору Utair внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на устранение и недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений прав потребителей, для оказания услуг гражданам в Новосибирске организована деятельность специализированного агента, — пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

За нарушение прав пассажиров авиакомпанию оштрафовали на 35 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в очередной раз оштрафовали авиакомпанию S7 за отказ пассажирам в полете. В немилость авиаперевозчика попали 5 пассажиров рейса из Москвы.