Из-за ремонта ограничили движение транспорта в двух районах Новосибирска

Мэрия Новосибирска объявила о введении временных ограничений движения транспорта в двух районах города.

В Ленинском районе до 23 июля будут проводиться ремонтные работы на теплотрассе. В связи с проведением работ по благоустройству будет закрыт проезд по улице

Космическая около дома №8 и 29. Будет сужен проспект Карла Маркса на три метра в районе тех же домов.

В Заельцовском районе по 20 июля сузили проезжую часть улицы Кубовой рядом с домом № 111/1. Это связано с проведением ремонта водопровода.

Мэрия просит водителей быть внимательными и следовать указаниям установленных знаков и щитов.

Ранее редакция сообщала о том, что новые ограничения движения вводятся в Центральном округе Новосибирска.