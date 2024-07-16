Из-за ремонта ограничили движение транспорта в двух районах Новосибирска

Мэрия Новосибирска объявила о введении временных ограничений движения транспорта в двух районах города.
В Ленинском районе до 23 июля будут проводиться ремонтные работы на теплотрассе. В связи с проведением работ по благоустройству будет закрыт проезд по улице
Космическая около дома №8 и 29. Будет сужен проспект Карла Маркса на три метра в районе тех же домов.
В Заельцовском районе по 20 июля сузили проезжую часть улицы Кубовой рядом с домом № 111/1. Это связано с проведением ремонта водопровода.
Мэрия просит водителей быть внимательными и следовать указаниям установленных знаков и щитов.
Ранее редакция сообщала о том, что новые ограничения движения вводятся в Центральном округе Новосибирска.
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