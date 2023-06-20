Авиаперевозки замедлили инфляцию в Новосибирской области

В мае годовая инфляция в Новосибирской области снизилась до 0,6% после 0,7% в апреле, сообщили в Сибирском ГУ Банка России. Регион — единственный в Сибири, где годовая инфляция не ускорилась, а замедлилась. Этому поспособствовало расширение предложения на рынке авиаперевозок.

— В Новосибирской области находится крупнейший транспортный хаб округа — аэропорт Толмачево. Одна из крупнейших авиакомпаний увеличила количество межрегиональных маршрутов из Новосибирска. В итоге сибиряки получили более широкий выбор по направлениям авиаперелетов, что замедлило годовой рост цен на услуги воздушного транспорта, — прокомментировала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Она подчеркнула, что в целом по Сибири годовые темпы прироста цен на авиаперелеты выросли. Так, в Республике Алтай снижение цен в годовом выражении на авиабилеты снизилось. Растет и количество желающих побывать на Байкале.

По данным Банка России, в мае инфляция в Новосибирской области осталась ниже, чем по Сибирскому федеральному округу (1,98%) и по России в целом (2,51%). По прогнозу Банка России, в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в Сибирском федеральном округе и России составит 4,5–6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее редакция сообщала, что инфляция в Новосибирской области в апреле удивила.