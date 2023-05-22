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Инфляция в Новосибирской области в апреле удивила

  • 22/05/2023, 11:23
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Инфляция в Новосибирской области в апреле
Годовой темп прироста цен уменьшается. В том числе за счет роста импорта товаров из стран СНГ и Азии.

В апреле годовая инфляция в Новосибирской области снизилась до 0,69% после 1,91% в марте, сообщает Банк России.

— Факторами замедления годового роста цен в регионе оставались: увеличение предложения отдельных товаров, снижение издержек производителей продовольствия и умеренная потребительская активность, — говорится в сообщении регулятора.

По данным Банка России, цены на продовольственные товары в регионе снизились на 2,63% в годовом выражении. Большое влияние на это оказывал высокий урожай сельскохозяйственных культур прошлого года и ослабление давления со стороны издержек животноводов на корма. Как результат, цены на гречневую, овсяную и перловую крупы, муку, подсолнечное масло и мясные продукты снизились в годовом сопоставлении.

Снижение цены на непродовольственные товары в Новосибирской области замедлилось в годовом выражении до 1,45% (в марте — 1,86%). Эксперты напомнили, что в прошлом году в апреле потребительская активность упала после ажиотажного спроса в конце февраля-первой половины марта, поэтому цены на товары снижались более активно.

— В то же время расширялось предложение многих товаров, в том числе за счет налаживания импорта из стран СНГ и Азии. При этом жители региона придерживались осторожного потребительского поведения, привыкали к новому ассортименту. Как следствие, замедлился годовой рост цен на женскую одежду и обувь, — говорится в сообщении.

Что касается услуг, то годовой темп прироста цен на них уменьшился до 12,48% после 13,53% в марте. Эксперты уверены, что снижение годового роста цен на бытовые услуги объясняется эффектом высокой сравнительной базы.

— В апреле 2023 года стоимость услуг парикмахерских, ремонта и технического обслуживания транспортных средств не изменилась, в отличие от апреля прошлого года. Тогда расценки повысились из-за увеличения издержек на обслуживание импортного оборудования и импортные расходные материалы на фоне нарушения логистических цепочек и ослабления рубля, — уверены в Банке России.

Отмечается, что инфляция в Новосибирской области в апреле осталась ниже, чем по Сибирскому федеральному округу (1,43%) и по России в целом (2,31%). По прогнозу Банка России, с мая, по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов лета — осени 2022 года, показатель годовой инфляции начнет расти.

— В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — уверены в Банке России.

 

Ранее редакция сообщала, что в апреле цены на популярные автомобили с пробегом выросли на 9%.

Фото: pixabay.com, stevepb

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирская область

Теги : цены на продукты инфляция в Новосибирской области Банк России


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