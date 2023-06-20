Новосибирские автовладельцы вынуждены сами регулировать дорожное движение (видео)

В районе станции метро «Золотая нива» вторые сутки подряд из-за неработающего светофора образуются пробки и даже ДТП. Об этом сообщают в редакцию читатели-автовладельцы.

— Пришлось ехать в обход через весь Дзержинский район, — сообщает одна из читательниц. — На дороге просто ужас, ни одного гаишника поблизости нет.

По информации собеседника издания, регулировать движения вызываются сами автовладельцы.

— Человек вышел из машины, стал регулировать, — рассказывает водитель. — При этом все его слушаются. Ему спасибо огромное. До того, как он начал всеми «рулить» дорога стояла мёртвым колом. Все собрались в одной точке, при этом продолжали подъезжать со всех сторон. Самое интересное, где сотрудники ГИБДД? Почему на таком огромном перекрёстке, где не работает светофор, они не регулируют движение?

В городском управлении ГИБДД «кивают» на мэрию как на собственника дороги, в обязанность которой входит содержание как самой дороги, так и объектов инфраструктуры, в том числе, контроль за работой светофоров. В настоящее время мэрии выдано предписание об устранении нарушений. Что касается отсутствия сотрудников ГИБДД, то по словам собеседника редакции, это для них — не обязанность.

— Есть знаки приоритета, — говорит собеседник редакции. — Водители могут по ним передвигаться.

К моменту окончания подготовки материала в городском управлении сообщили корреспонденту Infopro54, что светофор включён.

Напомним, что, по информации ГУ МВД по Новосибирской области, по сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием детей выросло на 9%, количество травмированных в ДТП детей — на 3%.

Ранее редакция сообщала о пробках на новосибирских дорогах в конце недели.