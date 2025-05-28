Авиашоу в Мочище впервые продлится два дня

В августе в Мочище под Новосибирском пройдёт авиашоу. Как сообщается на сайте аэродрома, впервые мероприятие продлится два дня.
В программе заявлены выступления пилотажной группы «Русские витязи», а также «Стрижи», «Барсы» и «Первый полёт». Музыкальное сопровождение обеспечат известные коллективы: «Песняры», «Калинов мост» и «Рви меха — оркестр». Список участников может быть расширен.
Напомним, что в летной программе 2024 года учувствовали 400 человек и 80 воздушных судов. На авиашоу на аэродром Мочище гостей привозили дополнительные электропоезда.
По словам министра транспорта Новосибирской области Анатолия Костылевского, авиашоу в Мочище 28 июля 2024 года собрало 34 тысячи зрителей.
Ранее редакция сообщала о том, что названа дата фестиваля «Сибирский огонь» под Новосибирском. В 2024 году его отменяли из соображений безопасности.
Источник фото: Infopro54, автор- Ростислав Нетисов
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