Рекламодателям

НСО делает ставку на санаторий «Доволенский» в развитии рекреационного туризма

  • 28/05/2025, 17:50
НСО делает ставку на санаторий «Доволенский» в развитии рекреационного туризма
За последние два года санаторий ежегодно принимает около 4,5 тысяч отдыхающих, включая взрослых и детей

Одним из ключевых проектов для туристической отрасли Новосибирской области является дальнейшее развитие санатория «Доволенский». Губернатор Андрей Травников совместно с депутатами Законодательного региона Ярославом Фроловым и Сергеем Гайдуком ознакомились с перспективами расширения здравницы.

Упор в развитии рекреационного туризма делается на использование местных природных ресурсов, в том числе, в лечебно-оздоровительных целях. Санаторий «Доволенский» рассматривается как важная база для развития этого направления.

За последние два года санаторий ежегодно принимает около 4,5 тысяч отдыхающих, включая взрослых и детей. В 2023 и 2024 годах он получил господдержку в виде грантов на развитие туристической инфраструктуры.

В рамках данной программы был реализован проект «Формирование привлекательной туристической среды на берегу пресного озера в сосновом бору», включающий строительство банно-оздоровительного комплекса, приобретение оборудования для отдыха и развлечений (подогреваемый чан, беседка, бассейн, детский городок, качели) и обустройство прогулочной зоны у озера.

В 2024-2025 гг. реализуется проект «Создание инфраструктуры досуга на берегу озера в АО «Санаторий Доволенский», предусматривающий создание фотозон, приобретение топиарных фигур, строительство летнего кафе и обновление материально-технической базы лечебного отделения, столовой и других подразделений. На сумму более 3 млн рублей приобретены лодки, катамараны, планируется закупка водных лыж и другого оборудования для активного отдыха на воде.

В планах на ближайшие годы – увеличение вместимости санатория с 210 до 260 мест, что позволит принимать до пяти тысяч отдыхающих в год. Также планируется благоустройство пляжа, строительство беседок, пирса для рыбалки, создание бассейнов (в том числе с минеральной водой и подогревом), зон для медитации, детских и спортивных площадок.

Генеральный директор санатория «Доволенский» Алексей Курнявкин сообщил, что для увеличения мощности потребуется расширение лечебного отделения, в частности, строительство трехэтажного корпуса, соединенного теплыми переходами с существующими зданиями.

Кроме того, планируется развитие историко-культурного туризма. Гостям района предлагается посещение «Доволенского историко-краеведческого музея», экспозиции которого включают более 5300 экспонатов и охватывают различные аспекты истории и природы края. Музей ежегодно проводит более 40 выставок и 300 экскурсий, привлекая более десяти тысяч посетителей.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

50

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анна Терешкова: С юности я четко понимала, что хочу реализовывать все проекты с нуля

Анна Терешкова: С юности я четко понимала, что хочу реализовывать все проекты с нуля

В России жить без креативного мышления невозможно, а если оно есть, то ты справишься со всеми трудностями
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Авиашоу в Мочище впервые продлится два дня
28/05/25 18:00
Общество
НСО делает ставку на санаторий «Доволенский» в развитии рекреационного туризма
28/05/25 17:50
Власть
Регионы России обязывают привлекать инвестиции для модернизации ЖКХ
28/05/25 17:30
Бизнес Власть Общество
Гендиректор «Сибстекла» будет создавать стандарт обращения с отходами отрасли
28/05/25 17:00
Бизнес Отставки и назначения
Зелёный Марафон: новосибирцы могут присоединиться к благотворительной акции
28/05/25 16:25
Общество
До 3 млн штрафа могут получить новосибирцы за сбор грибов по новым правилам
28/05/25 16:00
Общество Право&Порядок
Россияне изобретают способы рационального управления бюджетом
28/05/25 15:53
Финансы
Штрафы за отсутствие ОСАГО начнут выписывать водителям в Новосибирске
28/05/25 15:45
В Новосибирске выявили фокусы с инициативами правообладателей в проектах КРТ
28/05/25 15:30
Бизнес Власть Недвижимость
В День защиты детей в Новосибирске начнет работать детская железная дорога
28/05/25 15:00
Город Общество
В мэрии Новосибирска ищут подрядчиков для ремонта 18 участков дорог
28/05/25 14:48
Город
Бюджет Новосибирска увеличился на 9,3 миллиарда рублей
28/05/25 14:15
Власть
В Новосибирске судят водителя, сбившего годовалого ребенка около дома​​​​​​​
28/05/25 14:00
Право&Порядок Происшествия
«С уважением Вашему Величеству»: новый россиянин потребовал у Путина возобновить работу узбекской диаспоры
28/05/25 13:30
Общество Политика
В Госдуме приняли закон о защите прав жильцов многоквартирных домов
28/05/25 13:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Главу Линёво наказали за пожар на мусорной свалке
28/05/25 12:45
Власть Право&Порядок
Почему у новосибирцев растет спрос на недвижимость Крыма
28/05/25 12:36
Недвижимость
Более 12 тысяч новосибирских подростков обновили свои резюме и ищут работу
28/05/25 12:00
Общество
Омская компания начала ремонт моста через реку Карасук под Новосибирском
28/05/25 11:30
Общество
«И кто тут будет жить?»: заброшенный пустырь в Мошковском районе превратился в чудесный мини-город
28/05/25 11:25
Недвижимость
Популярное
Домашних питомцев в России заподозрили в распространении нового вируса
21/05/25 16:30
Жителей Новосибирска предупредили об опасности нового детского увлечения
20/05/25 18:30
Задержали и отпустили директора по дистрибуции издательства «Эксмо»
15/05/25 18:30
Мужчина усыпил девушку в кафе в центре Новосибирска и исчез
12/05/25 17:45
Когда сажать огурцы: советы новосибирского агронома по подготовке почвы
11/05/25 14:36
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Новости компаний
В Новосибирске обсудили вопросы реновации ресурсоснабжающей инфраструктуры
28/05/25 10:35
Уралсиб запустил акцию «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
28/05/25 9:10
Новосибирские энергетики наращивают объемы сотрудничества с МСП
27/05/25 11:15
Банк Уралсиб в Кемерове присоединился к экологическому субботнику «Зеленая весна»
27/05/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке
26/05/25 11:24
Банк Уралсиб стал партнером конкурса «Золотой фонд НГУЭУ»
23/05/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности