НСО делает ставку на санаторий «Доволенский» в развитии рекреационного туризма

Одним из ключевых проектов для туристической отрасли Новосибирской области является дальнейшее развитие санатория «Доволенский». Губернатор Андрей Травников совместно с депутатами Законодательного региона Ярославом Фроловым и Сергеем Гайдуком ознакомились с перспективами расширения здравницы.

Упор в развитии рекреационного туризма делается на использование местных природных ресурсов, в том числе, в лечебно-оздоровительных целях. Санаторий «Доволенский» рассматривается как важная база для развития этого направления.

За последние два года санаторий ежегодно принимает около 4,5 тысяч отдыхающих, включая взрослых и детей. В 2023 и 2024 годах он получил господдержку в виде грантов на развитие туристической инфраструктуры.

В рамках данной программы был реализован проект «Формирование привлекательной туристической среды на берегу пресного озера в сосновом бору», включающий строительство банно-оздоровительного комплекса, приобретение оборудования для отдыха и развлечений (подогреваемый чан, беседка, бассейн, детский городок, качели) и обустройство прогулочной зоны у озера.

В 2024-2025 гг. реализуется проект «Создание инфраструктуры досуга на берегу озера в АО «Санаторий Доволенский», предусматривающий создание фотозон, приобретение топиарных фигур, строительство летнего кафе и обновление материально-технической базы лечебного отделения, столовой и других подразделений. На сумму более 3 млн рублей приобретены лодки, катамараны, планируется закупка водных лыж и другого оборудования для активного отдыха на воде.

В планах на ближайшие годы – увеличение вместимости санатория с 210 до 260 мест, что позволит принимать до пяти тысяч отдыхающих в год. Также планируется благоустройство пляжа, строительство беседок, пирса для рыбалки, создание бассейнов (в том числе с минеральной водой и подогревом), зон для медитации, детских и спортивных площадок.

Генеральный директор санатория «Доволенский» Алексей Курнявкин сообщил, что для увеличения мощности потребуется расширение лечебного отделения, в частности, строительство трехэтажного корпуса, соединенного теплыми переходами с существующими зданиями.

Кроме того, планируется развитие историко-культурного туризма. Гостям района предлагается посещение «Доволенского историко-краеведческого музея», экспозиции которого включают более 5300 экспонатов и охватывают различные аспекты истории и природы края. Музей ежегодно проводит более 40 выставок и 300 экскурсий, привлекая более десяти тысяч посетителей.